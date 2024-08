După 16 zile în care au fost întreceri şi au fost acordate medalii la 329 de probe, Stade de France a găzduit ceremonia de închidere, spectacolul, care poartă numele de ''Amintiri'' (Records), fiind regizat de acelaşi Thomas Jolly, care a supervizat şi ceremonia de deschidere, transmite Agerpres.

Ceremonie grandioasă la încheierea Jocurilor Olimpice de la Paris! Mihaela Cambei a purtat drapelul României

Peste 70.000 de spectatori au fost în tribunele arenei pariziene, în care au evoluat 270 de artişti şi interpreţi,

Înotătorul francez Leon Marchand (patru medalii de aur şi una de bronz), unul dintre starurile Jocurilor de la Paris, a apărut în Grădinile Jardins Tuileries, şi a preluat flacăra olimpică într-un felinar, pentru a o transporta pe Stade de France.

Pe Stade de France, preşedintele Comitetului Internaţional Olimpic, Thomas Bach, şi preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, au salutat publicul, iar Orchestra Divertimento a interpretat imnul Franţei, La Marseillaise, reorchestrat de Victor le Masne.

Apoi purtătorii de drapel ai ţărilor participante au ieşit împreună pe Stade de France, cel al României fiind purtat de halterofila Mihaela Cambei, medaliată cu argint la cat. 49 kg. Au urmat restul delegaţiilor, într-o atmosferă veselă, destinsă.

După ce au intrat toţi sportivii, crainicul stadionului a anunţat un karaoke pentru toată asistenţa, pe melodiile ''Les Champs-Elysées'' de Joe Dassin, ''Freed From Desire'' de Gala şi ''We Are the Champions'' de Queen.

A urmat premierea atletelor medaliate la maraton, olandeza Sifan Hassan (aur), etiopiana Tigst Assefa (argint) şi kenyana Hellen Obiri (bronz).

România, pe locul 23 la JO 2024 în clasamentul pe medalii

România a participat cu 106 sportivi, la 18 sportivi, clasându-se pe locul 23 în ierarhia pe medalii, cu nouă medalii, dintre care trei de aur, patru de argint şi două de bronz.

Aur au câştigat înotătorul David Popovici la 200 metri liber, canotorii Andrei Cornea şi Marian Enache la dublu vâsle masculin şi echipajul feminin de opt plus unu (Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş, Victoria Ştefania Petreanu).

Argintul a fost obţinut de Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş la dublu vâsle feminin, Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel la dublu rame feminin, Gianina van Groningen şi Ionela Cozmiuc la dublu vâsle feminin - categorie uşoară, precum şi de halterofila Mihaela Cambei la cat. 49 kg.

Bronzul a fost cucerit de David Popovici la 100 metri liber şi de gimnasta Ana Maria Bărbosu la sol, în urma deciziei TAS.

Aceasta este cea mai bună clasare a României în ierarhia pe medalii din 2008 (Beijing), când tricolorii încheiau pe 18 (4-1-4). La JO 2020 (Tokyo), România termina pe locul 46 în clasamentul pe medalii (1-3-0), după ce la Rio 2016 a fost pe 47 (1-1-2), iar la Londra 2012 s-a clasat pe 31 (2-4-1).

Delegaţia Statelor Unite a încheiat Jocurile de la Paris pe primul loc graţie medaliei câştigate în ultima probă a competiţie, baschet feminin (67-66 cu Franţa), cu care a egalat China la medaliile de aur (40-40), depăşind-o pe cele de argint (44-27).

Americanii (40-44-42) au ocupat primul loc, urmaţi de China (40-27-24), Japonia a ocupat locul al treilea (20-12-13), Australia a fost a patra (18-19-16), iar Franţa s-a clasat pe cinci (16-26-22).