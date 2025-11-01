Într-un articol intitulat "Odinioară triumfuri, acum scandaluri: gimnastica românească a decăzut de la aur la amenințări cu desfigurarea", jurnaliștii maghiari evidențiază problemele grave din interiorul lotului feminin de gimnastică al României.



Articolul pornește de la plângerea oficială depusă de Denisa Golgota la Federația Română de Gimnastică. Sportiva, dublă medaliată europeană și finalistă mondială la sol (locul 7 la Jakarta 2025), acuză hărțuire, bullying și amenințări grave venite din interiorul echipei.



"Îmi sparge fața până am nevoie de operație plastică"



Denisa Golgota, care a revenit în gimnastică după o pauză de cinci ani, nu a oferit public numele persoanei care o hărțuiește, însă a dezvăluit conținutul amenințărilor pe care le-a primit prin intermediari.



"Colegele mi-au transmis ce au auzit de la ea: că îmi va lovi capul până mă va desfigura atât de tare, încât voi avea nevoie de operație plastică la față", a povestit Golgota, citată de publicația maghiară.



Jurnaliștii de la Budapesta notează că, deși Golgota nu a dat nume, firele au fost ușor de legat după ce Camelia Voinea, mama și antrenoarea Sabrinei Voinea (locul 4 la Mondiale), a reacționat public (detalii AICI). Aceasta a numit afirmațiile "minciuni sfruntate" și a amenințat cu darea în judecată. Presa maghiară speculează astfel că plângerea Denisei o vizează fie pe antrenoarea, fie pe gimnasta Sabrina Voinea.



Publicația 24.hu concluzionează că acest scandal, alături de altele recente, indică "probleme culturale vechi de zeci de ani" în sportul românesc, probleme care au ajuns să provoace dificultăți inclusiv Federației Internaționale de Gimnastică.

