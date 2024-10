„Încă nu realizez că am fost la Jocurile Olimpice și că am concurat printre cei mai buni sportivi dar probabil în timp îmi voi da seama și cu siguranță acest concurs mă va împinge să merg mai departe”, spune Amalia Ghigoarță, componentă a echipei naționale de gimnastică a României.

După 12 ani, România din nou într-o finală olimpică la gimnastică



Ana Maria Bărbosu, Sabrina Voinea, Amalia Ghigoarță, Lilia Cosman și Andreea Preda sunt gimnastele care au calificat echipa României după 12 ani într-o finală olimpică, pe care au terminat-o pe locul 7.

Amalia dezvăluie că atât ea, cât și colegele sale, nu au avut nicio urmă de îndoială că nu vor fi în marea finală pe echipe.

“Am muncit foarte mult pentru aceste Jocuri Olimpice și am sacrificat totul! Am plecat la Paris pline de încredere și de optimism. Pentru mine, momentele în care am concurat au fost de neegalat. Am simțit o bucurie imensă și pur și simplu m-am bucurat de concurs, asta mi-am propus”, conchide Amalia Ghigoarță.