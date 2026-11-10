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Vincent Kompany este, fără doar și poate, unul dintre cei mai valoroși antrenori din noua generație. Pe lângă cariera deosebită ca fotbalist, belgianul a confirmat și pe banca tehnică.

Vincent Kompany, din nou pe terenul de fotbal

Din nefericire, viața sportivilor de performanță consumă extrem de mult. După retragerea din activitatea ca jucător, Vincent Kompany a luat drumul antrenoratului, iar rezultatele au fost excelente până în prezent, gigantul Bayern oferindu-i oportunitatea de a atinge cele mai înalte culmi și din postura de tehnician.

Bavarezii o duc excelent atât în campionat, cât și în UEFA Champions League, însă stresul și oboseala au fost resimțite de tehnician. La o sesiune de antrenament, organismul lui Vincent Kompany a cedat, belgianul leșinând.

La aproape trei săptămâni distanță de la evenimentul trist, fanii au primit o veste importantă. Mai exact, Vincent Kompany a intrat în baza de antrenament a lui Bayern în dimineața zilei de marți, 10 noiembrie, așa cum notează TZ Munchen.

Momentul revenirii este unul bun, în condițiile în care echipele de club au pauză, această perioadă din an fiind dedicată ultimelor meciuri din UEFA Nations League.