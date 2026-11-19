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Universitatea Craiova este, fără doar și poate, echipa momentului din fotbalul românesc. După ce a cucerit trofeele puse în joc în stagiunea precedentă, „Știința” are un parcurs excelent în UEFA Conference League, competiție în care a adunat 7 puncte în primele trei etape.

Al Hamlawi, aproape de transferul carierei

Unul dintre artizanii rezultatelor excelente este Assad Al Hamlawi. Atacantul a marcat deja 11 goluri în acest sezon, astfel că a stârnit interesul mai multor echipe, printre care și Getafe, club contra căruia a și marcat în Conference League.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de joi, 19 noiembrie, Cristi Pintea i-a avut în platou pe Ciprian Marica și Robert Niță.

Întrebat despre un posibil transfer a lui Assad Al Hamlawi, Ciprian Marica a expus că acesta este realizabil, în condițiile în care Getafe s-a orientat întotdeauna către jucători în formă, dar care să nu aibă un preț mare de transfer.

Fostul internațional e de părere că fizicul lui Al Hamlawi îl recomandă, deoarece Jose Bordalas, antrenorul celor de la Getafe, merge pe mâna fotbaliștilor combativi.

„(n.r. - Transfer Al Hamlawi la Getafe) E un jucător în formă, marchează. E clar că e și accesibil. Getafe a încercat întotdeauna să aducă jucători în formă, buni, pe un salariu și bani puțini. Întotdeauna a fost ca o trambulină.

Știu că antrenorul de acolo apreciază jucătorii cu fizic, care să se lupte. Așa e și Al Hamlawi, ar putea fi o idee. De obicei, echipele au câte 2-3 variante. Ar fi interesant”, a declarat Ciprian Marica la VOYO SPORT LIVE.