Ultimele vești despre Kompany, după ce a leșinat la un antrenament

Antrenorul lui Bayern Munchen, Vincent Kompany, este aşteptat să se afle pe banca tehnică a echipei bavareze, vineri, împotriva lui FC Koln, la aproape o lună după ce a fost spitalizat, a anunţat miercuri clubul german.

Conducerea campioanei Germaniei a indicat că Vincent Kompany va participa joi la conferinţa de presă organizată înaintea partidei cu FC Koln, din etapa a 10-a Bundesligii.

Este pentru prima oară de la momentul în care tehnicianul belgian a leşinat la antrenament, când Kompany va fi prezent la o conferinţă de presă. El revenit deja pe teren, la antrenamente, începând cu ziua dde 10 noiembrie, ca partea a procesului său de recuperare.

Kompany s-a prăbuşit pe 23 octombrie în timp ce urmărea un antrenament al echipei de rezervă a lui Bayern Munchen. A petrecut cinci zile în spital.

Potrivit directorului sportiv Max Eberl, cauza leşinului a fost meningita, iar perioada de absenţă r fi trebuit să se întindă pe o perioadă de câteva săptămâni. În timpul recuperării belgianului, asistentul său, Aaron Danks, a preluat conducerea, reuşind patru victorii şi o remiză.

news.ro