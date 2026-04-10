Fundaşul Nico Schlotterbeck şi-a reînnoit contractul cu echipa de fotbal Borussia Dortmund cu încă patru ani, până în 2031, a anunţat vineri clubul din Bundesliga, relatează DPA.

Schlotterbeck, 26 de ani, este un jucător esenţial la echipa din Dortmund, iar confirmarea a venit după luni de speculaţii şi după o respingere recentă din partea jucătorului că un acord este iminent.

''Extinderea contractului cu Nico Schlotterbeck are o importanţă uriaşă. El este un bun important pentru noi, atât ca jucător, cât şi ca persoană'', a spus purtătorul de cuvânt al clubului Borussia Dortmund, Carsten Cramer.

''Iar în ceea ce-l priveşte pe Nico, din punctul său de vedere, ştie cu exactitate ceea ce reprezintă în clubul nostru. El este foarte apreciat şi poate înţelege că noi construim ceva aici'', a mai adăugat Cramer.

Schlotterbeck a spus, la rândul său: ''Sunt foarte bucuros că mi-am prelungit contractul cu Borussia Dortmund. În mod deliberat am analizat profund această decizie, pentru că este una importantă pentru mine. Am avut discuţii în tot acest timp, dar chiar şi aşa, nu a fost un proces care s-a încheiat după o săptămână sau două''.

''Oficialii clubului au pregătit un plan durabil pentru mine şi ştiu ceea ce am în cadrul acestui club. Scopul meu este să câştig titluri împreună cu Borussia Dortmund'', a mai adăugat acesta, citat de Agerpres.

Contractul iniţial al lui Schlotterbeck avea o valabilitate până în 2027, existând interes pentru semnătura sa şi din partea unor cluburi precum Bayern Munchen şi Real Madrid.

Revista Kicker a menţionat că reînnoirea contractului ar include o clauză de transfer de 50-60 de milioane de euro în baza căreia jucătorul ar putea pleca şi care ar putea fi activată în această vară de un număr mic de cluburi.

Acest lucru ar permite ca Schloterbeck să fie vizat de un club mare, bine reprezentat la Cupa Mondială din vară.

Fundaș cu poftă de gol și pase decisive

Nico Schlotterbeck a venit la Borussia Dortmund în 2022 de la Freiburg şi a jucat 155 de meciuri, marcând 10 goluri şi oferind 18 pase decisive.

Schlotterbeck are şi 25 de selecţii la echipa naţională.