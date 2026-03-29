Despărțirea dintre fundașul german și gruparea de pe Signal Iduna Park părea iminentă. În vară, ar fi fost ultima șansă bună pentru Dortmund de a-l vinde pe Schlotterbeck în schimbul unei sume consistente, dar se pare că lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.
Nico Schlotterbeck își va prelungi contractul cu Dortmund!
Dorit de Real Madrid, care a fost gata să ofere 70 de milioane de euro pentru el, dar și de Liverpool, echipă aflată în căutare de soluții bune pe postul de fundaș central după sezonul dezastruos din Premier League, Nico Schlotterbeck va semna un nou contract cu Borussia Dortmund!
Anunțul a fost făcut de jurnalistul german Florian Plettenberg, care scrie că negocierile dintre cele două părți sunt aproape de a fi finalizate. Fundașul are acum ”pe masă” un contract valabil până în 2031.
Cel mai probabil, în cazul în care Dortmund se va decide să-l vândă mai devreme sau mai târziu pe Schlotterbeck, suma va crește considerabil. În prezent, site-urile de specialitate îl evaluează la 55 de milioane de euro.
Nico Schlotterbeck joacă la Borussia Dortmund din 2022, an în care clubul de pe Signal Iduna Park a plătit 20 de milioane de euro pentru a-l transfera de la Freiburg. La nivel de seniori a mai jucat și pentru Union Berlin, iar la juniori pentru Karlsruhe.
Borussia Dortmund, locul doi în Bundesliga
Cu trei victorii din trei în ultimele etape din Bundesliga, Dortmund pare în continuare departe de primul loc, ocupat de rivala Bayern Munchen, care se îndreaptă încet și sigur către un nou titlu de campioană.
Bavarezii au 70 de puncte și sunt la nouă distanță de urmăritoare, cu șapte etape înainte de finalul sezonului.