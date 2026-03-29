Despărțirea dintre fundașul german și gruparea de pe Signal Iduna Park părea iminentă. În vară, ar fi fost ultima șansă bună pentru Dortmund de a-l vinde pe Schlotterbeck în schimbul unei sume consistente, dar se pare că lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

Nico Schlotterbeck își va prelungi contractul cu Dortmund!

Dorit de Real Madrid, care a fost gata să ofere 70 de milioane de euro pentru el, dar și de Liverpool, echipă aflată în căutare de soluții bune pe postul de fundaș central după sezonul dezastruos din Premier League, Nico Schlotterbeck va semna un nou contract cu Borussia Dortmund!

Anunțul a fost făcut de jurnalistul german Florian Plettenberg, care scrie că negocierile dintre cele două părți sunt aproape de a fi finalizate. Fundașul are acum ”pe masă” un contract valabil până în 2031.