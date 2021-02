Miliardarul e gata sa dea o lovitura MONDIALA! Rasturnare de situatie: clubul care trimite un MUNTE de milioane pentru Haaland si Sancho

Dortmund poate da lovitura in pandemie! Haaland si Sancho au sanse mari sa plece la finalul sezonului!

Diamantele Borussiei sunt la mare cautare! Daca Haaland are de ales intre Real, City, United si Chelsea, Sancho e si el subiect de licitatie printre bogatii din Premier League.

Site-ul german Sport1 sustine ca Abramovici are de gand sa-si goleasca si in acest an conturile pentru Chelsea. Rusul e incantat de munca lui Tuchel si vrea sa-i asigure fonduri pentru restructurarea echipei, desi vara trecuta a cheltuit peste 230 de milioane de euro pe transferuri. Havertz, Werner, Ziyech sau Chilwell n-au adus-o insa pe Chelsea la nivelul asteptat, asa ca Abramovici umbla iar la bani.

Marile obiective ale urmatoarei perioade de transferuri pe Stamford Bridge sunt Haaland si Sancho. Crescut in Londra si fan al lui Chelsea in copilarie, Sancho ar vina la echipa din sufletul sau. Haaland poate si el sa faca schimbarea in contextul in care celelalte cluburi care-l vor asteapta activarea clauzei de transfer in valoare de 75 de milioane de euro. Aceasta intra in vigoare din 2022.

In afara de Haalad si Sancho, Tuchel isi mai doreste si un fundas central de talie mondiala. Tinta numarul 1: Niklas Sule de la Bayern Munchen.

Dupa 25 de etape, Chelsea e pe locul 5 in Premier League, cu doua puncte in spatele lui West Ham, invinsa sambata de Chelsea cu 2-1. Chelsea o intalneste in aceasta runda pe Manchester United, in cel mai important joc al weekendului din Anglia. Partida se joaca duminica de la 18:30.