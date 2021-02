Manchester United nu a renuntat la Haaland! "Diavolii rosii" folosesc filiera norvegiana ca sa il atraga

Desi Real Madrid si Manchester City par sa aiba cele mai mari sanse sa il transfere pe Haaland, norvegianul Solskjaer incearca sa il convinga pe conationalul sau sa se razgandeasca.

Ole Gunnar Solskjaer ramane in contact cu Erling Haaland, noua senzatie a fotbalului mondial. Antrenorul lui Manchester United l-a dorit insistent in ianuarie 2019, pe cand atacantul evolua la RB Salzburg, dar transferul a cazut dupa ce englezii au refuzat sa plateasca un comision urias cerut de Mino Raiola, impresarul fotbalistului. Ulterior, acesta a ajuns la Borussia Dortmund, unde a avut evolutii senzationale, cu 15 goluri in sezonul trecut al Bundesligii, plus 17 in aceasta stagiune si alte 10 reusite in Champions League. Solskjaer l-a antrenat pe conationalul sau la Molde FK, cumparandu-l de la Bryne, unde debutase la seniori.

"Cand ai avut jucatori tineri pe care i-ai antrenat, ii urmaresti ca sa vezi cum se descurca. Tin legatura cu Erling si ma bucur ca a ajuns la acest nivel si incearca sa-si imbunatateasca jocul in continuare. E jucatorul lui Dortmund si nu pot vorbi prea mult despre el, nu ar fi fair-play. Dar cine nu e interesat de el? Cluburile mari vor sa transfere cei mai buni fotbalisti din lume si el este un jucator de top. Nu pot sa spun acum decat ca il cunosc bine si ca discutam des", a spus antrenorul lui United. Haaland are 20 de ani, este cotat la 110 milioane de euro si este pe lista de transferuri a celor de la Real Madrid, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Juventus si Barcelona. Conform presei britanice, el ar dori un salariu de 18 milioane de euro pe sezon si un contract pe cinci ani de la noul sau club.