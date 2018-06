"Suma de 200 de milioane de euro e un NONSENS!" Anunt OFICIAL cu 3 zile inainte de startul Campionatului Mondial: "Lewandowski va juca la noi sezonul urmator!"

Bayern Munchen a luat decizia finala in cazul lui Robert Lewandowski cu trei zile inainte de startul Campionatului Mondial.



Presa germana a informat ca Lewandowski si-a anuntat intentia de a pleca de la Bayern Munchen, iar clubul german i-a stabilit suma de transfer la 200 de milioane de euro. Uli Hoeness, presedintele bavarezilor, afirma ca nu s-a pus in niciun moment problema ca atacantul polonez sa plece de la Bayern, iar acesta va continua alaturi de echipa si din sezonul urmator.

"Suma de 200 de milioane de euro este un nonsens. Robert nu va fi vandut si va juca sezonul urmator alaturi de noi", a declarat Uli Hoeness pentru Sky Germania.

Lewandowski, in varsta de 30 de ani, mai are contract cu Bayern Munchen pana in vara lui 2021. Polonezul a semnat prelungirea in decembrie 2016.