Impresarul lui Lewandowski a pus ochii pe el! Dinamo, la un pas sa piarda inca un jucator

A fost promovat la prima echipa in acest sezon, dar evolutiile sale au atras atentia in strainatate inca de la meciurile pustilor.

Alex Longher de la Dinamo a petrecut mai mult de o saptamana in Polonia, unde s-a antrenat cu Slask Wroclaw. Mijlocasul de 18 ani a fost invitat la Slask de impresarul lui Robert Lewandowski, Cezary Kucharski, care a pus ochii pe el de mai mult timp. Longher le-a placut polonezilor, care au si facut o oferta oficiala. Dinamo a considerat-o insa insuficienta, iar jucatorul a revenit la antrenamente in Bucuresti.

Longher e component al nationalei U17. In prima echipa a lui Dinamo a fost promovat de Vasile Miriuta. Florin Bratu a continuat sa mizeze pe el. Pustiul a prins in total 3 partide la Dinamo in Liga 1. Longher a castigat recent Cupa Romaniei la U19 alaturid e Dinamo si spera sa reuseasca sa se impuna alaturi de 'caini' si in finala Ligii Elitelor, contra Viitorului, duminica.