Starul Norvegiei, terorizat cu milioane de mesaje si apeluri dupa ce s-a scris ca s-ar putea intoarce la Trabzonspor! Ce a postat

Atacantul norvegian a jucat pentru echipa din Turcia in perioada august 2019 - septembrie 2020. Cele 33 de goluri, impreuna cu cele 11 pase decisive reusite in 49 de meciuri pentru Trabzonspor, i-au facut pe fani sa il venereze.

Aflat in prezent la RB Leipzig, presa din Turcia a zvonit despre o reintoarcere a lui Alexander Sorloth la echipa turca, unde a avut cel mai bun randament din intreaga cariera. Suporterii s-au entuziasmat atat de tare la auzirea acestei vesti, incat au inceput sa il roage prin mesaje si prin apeluri telefonice sa se intoarca la Trabzonspor. Ceea ce la prima vedere este o declaratie de iubire, a ajuns un adevarat chin pentru atacantul norvegian, care a tinut sa posteze un mesaj pe retelele de socializare.

"Salutare, fani ai lui Trabzonspor

Apreciez dragostea si sustinerea voastra, dar va rog sa nu ma mai sunati sau sa imi dati mesaje. Imi faceti viata sa fie foarte stresanta.

Este de-ajuns", a postat Alexander Sorloth pe contul oficial de Twitter.

Hi Trabzonspor fans,

I appriciate your love and support but please stop calling and sending me messages. It makes my life very stressful. Enough is enough.