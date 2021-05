"Acolo doar daca esti smecher rezisti! Daca nu, nu joci!" Sumudica, despre interesul turcilor de la Trabzonspor pentru Dennis Man

Dennis Man este dorit in Turcia, de Trabzonspor.

Dupa anuntul interesului turcilor, Marius Sumudica, fost antrenor la Gaziantep si Rizespor, a declarat ca Dennis Man s-ar putea acomoda rapid in fotbalul din Turcia, dar ca fotbalistul va trebui sa fie atent la cum va gestiona presiunea pe care o pun suporterii.

Antrenorul roman a povestit si un moment inedit al carui protagonist a fost antrenorul lui Trabzonspor, cel care ar putea sa-l pregateasca pe Man in sezonul urmator.

"Trabzon este o echipa extraordinara. Acolo oamenii traiesc pentru fotbal si pun o presiune imensa. La cum l-am vazut eu pe Dennis in ultima perioada spun ca va juca si ar creste si el ca valoare, desigur daca interesul e real si se face transferul. Dar nu ii va fi deloc usor pentru ca acolo doar daca esti smecher rezisti, daca nu, nu joci.

Daca din sezonul viitor suporterii vor reveni pe stadion presiunea va creste. Presiune mai ales pe adversar, dar si pe propria echipa, care trebuie sa castige. As asemana momentele cu cele de la Rapid in perioada foarte buna.

Avci, antrenorul echipei, a transformat echipa dupa ce a preluat-o, joaca bine si are rezultate. Pe postul lui Dennis, Trabzon are un jucator foarte bun, Abdulkadir, dar e operat de ligamente incrucisate. Au avut oferta de peste 25 de milioane de euro pe el, dar s-a rupt, saracul. Ghinonist!

Iti dau un exemplu despre nebunia de la Trabzonspor. Cand era antrenor la echipa, Sota Arveladze a iesit in dimineata unui meci sa se plimbe. Si a fost asteptat de o bunica. O femeie la vreo 70 de ani care a strigat dupa el: 'Sota! Sota'. 'Da, mamaie' sau ce i-o fi spus el.

Iar doamna i-a strcurat in palma un biletel cu echipa. Avea scris pe foaie formula pe care sa o foloseasca in seara aia! Mi-a povestit unul dintre colaboratorii mei care era la Trabzon atunci.

Cam asa se traieste fotbalul acolo. Este dificil, asculta-ma ce-ti spun. Campionatul Turciei este dificil si imprevizibil, de aceea este foarte frumos", a declarat Marius Sumudica, potrivit DigiSport.

In conditiile in care Parma este in pericol de retrogradare, Trabzonspor vrea sa-l imprumute pe Dennis Man pentru un sezon. Detalii AICI.