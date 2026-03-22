Inter Milano a reluat tratativele pentru Nico Williams (23 de ani), care ar putea fi transferul internațional pe care patronii „Nerazzurri” îl consideră potrivit pentru a îmbunătăți lotul din vara viitoare.

Inter revine pentru Nico Williams

L'Interista, citată de către tuttomercatoweb.com, relatează că talentatul fotbalist al lui Athletic Bilbao ar fi, de asemenea, un factor-cheie în schimbarea sistemului de joc al lui Chivu.

Odată cu trecerea la un sistem 3-4-2-1, campionul european spaniol din 2024 ar urma să fie plasat în spatele singurului atacant, o poziție care i-ar evidenția driblingul și capacitatea de a rupe liniile datorită vitezei și progresiei sale extraordinare.

Scupul dublu al transferului dorit de Cristi Chivu

Achiziția sa ar avea, așadar, un dublu scop: să demonstreze intenția de a concura la cele mai înalte niveluri în sezoanele următoare și să faciliteze adoptarea unui nou sistem de joc care să poată fi funcțional pentru implementarea ideilor antrenorului „Nerazzurri”, Cristi Chivu.

Înainte de a plăti pentru Nico Williams, Inter trebuie să genereze venituri semnificative din vânzarea unei vedete actuale.

Sursele citate dezvăluie că „numai pe această bază conducerea „Nerazzurri” va putea acționa pentru a-i preda antrenorului Chivu un jucător capabil să influențeze pozitiv destinul clubului, ajutându-l în proiectul său dificil, dar ambițios, de revitalizare a Interului”.