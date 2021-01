Haaland, principala tinta a super-puterilor din Europa! Dupa Real si Barca, miliardarii din Premier League au pus ochii pe el

Thomas Tuchel i-a luat locul lui Frank Lampard pe banca tehnica a celor de la Chelsea.

Fostul antrenor al campioanei Frantei si-a stabilit deja si cea mai importanta tinta pentru perioada de mercato. Tuchel vrea sa-l aduca la Chelsea pe Erling Haaland.

Thomas Tuchel il va gasi la Chelsea pe Thiago Silva si ii va putea antrena si pe Kai Havertz, Timo Werner si Antonio Rudiger, pe care si i-a dorit in echipa pe cand era la PSG.

Germanul are, insa, si alte pretentii in Premier League. Potrivit jurnalistilor de la Eurosport UK, oficialii lui Chelsea vor incerca sa obtina transferul lui Haaland, jucator pe care Tuchel il vrea in echipa.

Mutarea nu le pune probleme din punct de vedere financiar sefilor lui Chelsea. In cursa pentru transferul lui Haaland se mai afla, insa, si Real Madrid sau Barcelona, astfel ca lupta va fi intensa.