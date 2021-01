MONSTRUL Haaland a rupt iar plasele! DEGEABA! Dortmud, BATUTA RAU in Germania! Video: cum a marcat

Monchengladbach si Dortmund s-au intalnit in etapa cu numarul optsprezece din Bundesliga.

Dortmund nu mai reuseste sa castige de 3 etape in Bundesliga, iar acum a pierdut in deplasarea cu Monchengladbach, 4-2!

Elvedi a deschis scorul in mintul 11, dar 'masina de goluri' Haaland a iesit la rampa cu o 'dubla' in doar 6 minute, ambele goluri din pasele lui Sancho. Acelasi Elvedi i-a replicat atacantului norvegian, iar cele doua echipe au intrat pe picior de egalitate la pauza, 2-2.

Insa, in a doua repriza doar gazdele au mai reusit sa marcheze. Bensebaini a inscris pentru 3-2 in minutul 49, iar Thuram a stabilit rezultatul final al partidei in minutul 78.

Cu victoria obtinuta, Gladbach a depasit-o pe Dortmund in clasament. Echipa lui Haaland este la 10 puncte distanta de liderul Bayern, cu 29 de puncte in 18 meciuri si ocupa locul 5 in Bundesliga.