Prima reactie a lui Pierre Webo dupa scandalul de la Paris! Ce mesaj i-a transmis presedintelui Erdogan

Sebastian Coltescu se afla in centrul unuia dintre cele mai mari scandaluri din ultimii ani in fotbalul mondial.

Meciul dintre Paris Saint-Germain si Istanbul Basaksehir a fost intrerupt marti seara, in minutul 16, dupa ce echipa turca a refuzat sa mai intre pe teren. Sebastian Coltescu a folosit cuvantul "negru" atunci cand a aratat spre un oficial de pe banca echipei din Istanbul, lucru care a deranjat doarte tare. Fotbalistii lui Basaksehir au refuzat sa mai joace in cazul in care la centru va ramane aceeasi brigada de arbitri, astfel, partida a fost reprogramata miercuri.

Pierre Webo a primit zeci de mii de mesaje de sustinere, una chiar de la presedintele din Turcia, Recep Erdogan. Antrenorul secund al lui Basaksehir a tinut sa-i multumeasca presedintelui pentru sustinerea acordata si nu a ezitat sa-l condamne din nou pe Sebastian Coltescu, spunand despre el cum ca a depasit limita.

"Multumesc pentru sustinerea acordata, multumesc pentru solidaritatea tuturor fotbalistilor, a echipei si a presedintelui clubului. Arbitrul a spus ce s-a auzit la televizor, iar pentru un arbitru UEFA Pro eu cred ca a depasit limita. Ii multumesc de asemenea si presedintelui Recep Erdogan", a declarat Pierre Webo.