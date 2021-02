Anunt BOMBA dupa victoria lui PSG in fata Barcelonei! Decizia de ULTIMA ORA a lui Neymar 

PSG a invins-o pe Barcelona cu 4-1 in mansa tur a optimilor Champions League.

In aceasta dimineata, jurnalistii arabi au scris despre faptul ca Neymar, marele absent de pe Camp Nou din cauza unei accidentari, si-ar fi reinnoit contractul cu parizienii.

Potrivit Qatar Today, Neymar a acceptat o prelungire a contractului cu PSG pana in 2026, intentionand sa ramana liderul proiectului de la Paris. Asta, tinand cont si de faptul ca Mbappe nu a luat inca nicio decizie in privinta viitorului sau, francezul fiind dorit de mai multe cluburi importante din Europa.

In schimb, in contextul pandemiei de coronavirus, Neymar nu are foarte multe oferte, cluburile fiind afectate financiar si neputand sa ii acopere pretentiile salariale.

Aceasta decizie nu este una surprinzatoare, cele doua parti incepand negocierile in urma cu cateva luni, dupa ce Neymar s-a declarat fericit de ceea ce traieste pe Parc des Princes.

Jurnalistii din Spania speculeaza ca aceasta decizie este legata si de posibilitatea transferului lui Messi in vara la PSG.