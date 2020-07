Retragerea unei LEGENDE! Recordurile INCREDIBILE ale peruvianului Claudio Pizarro

Ultimul meci oficial al lui Pizarro a coincis cu salvarea de la retrogradare a lui Werder Bremen.

Ajuns la aproape 42 de ani, peruvianul a decis sa se retraga la finalul sezonului 2019-2020. Chiar daca nimeni de la Werder nu si-ar fi dorit sa astepte atat de mult, alb-verzii au avut de disputat si barajul de mentinere in Bundesliga, in fata celor de la Heidenheim. Din fericire pentru echipa din Bremen, Werder s-a salvat dupa ce a remizat 2-2 in deplasare. In tur, scorul fusese 0-0, astfel ca golurile marcate pe terenul celor de la Heidenheim au fost decisive.

Chiar daca evenimentul serii pentru fanii alb-verzilor a fost salvarea de la retrogradare, ei au avut parte si de un alt moment cu insemnatate, pentru ca Pizarro s-a retras din postura de cel mai batran jucator din istoria clubului. In momentul retragerii, desi a fost rezerva neutilizata in meciul de baraj, Pizarro avea 41 de ani, 9 luni si 3 zile, varsta cu care stabileste un record greu de egalat pentru oricine va evolua la Bremen.

Ultima sa aparitie in tricoul alb-verde a fost in meciul castigat cu 6-1 in fata celor de la Koln. Pe atunci, Pizarro avea 41 de ani, 8 luni si 24 de zile si a devenit si al patrulea cel mai varstnic jucator din istoria Bundesligii.

Peruvianul este si cel mai bun marcator din istoria de 121 de ani a clubului Werder Bremen, cu un total de 153 de reusite.

Pizarro a pus umarul si la castigarea ultimului trofeu cucerit de nemti, Cupa Germaniei din 2009.

Jucatorul nascut in Peru a mai evoluat si pentru Bayern Munchen, Chelsea si FC Koln in Europa, iar cele mai mari succese le-a avut in tricoul bavarezilor. A castigat de 6 ori titlul alaturi de ei, de 5 ori Cupa Germaniei, dar are in palmares si un trofeu UCL, cucerit in 2013. De altfel, Karl-Heinz Rummenigge i-a promis acum un an lui Pizarro un post in conducerea clubului de pe Allianz Arena: “Ne-am inteles cu Claudio, care inca are o casa in Munchen, sa vina in rolul de ambasador al clubului imediat ce se retrage, oricand s-ar intampla asta”, spunea Rummenigge in vara lui 2019.