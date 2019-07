Lovitura data de Sumudica pe piata transferurilor! Baskanii i-au adus la Gaziantep un fotbalist cu Chelsea, Nantes si Bremen in CV

Sumudica va antrena un jucator trecut pe la Chelsea, Nantes si Werder Bremen.

Internationalul senegalez Papy Djilobodji va evolua in sezonul viitor la echipa Gazisehir Gaziantep FK, nou promovata in prima liga a campionatului Turciei, pregatita de romanul Marius Sumudica.



In varsta de 30 ani, Djilobodji a imbracat in cursul carierei sale tricoul formatiilor FC Nantes, Chelsea, Werder Bremen, Sunderland si Dijon.



Jucatorul african, care poate evolua atat ca fundas central, cat si ca mijlocas defensiv, se afla la final de contract cu echipa franceza Guingamp, la care a jucat in ultimele sase luni.