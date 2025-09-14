Bayern Munchen i-a fixat prețul lui Michael Olise

Startul bun de sezon la Bayern Munchen l-a adus pe Olise în atenția unor cluburi importante din Europa, printre care Liverpool și Real Madrid. Bavarezii i-au fixat deja prețul și sunt gata să-l cedeze dacă primesc suma dorită.



Bayern Munchen i-a fixat prețul lui Olise



Potrivit Football Insider, Bayern vrea să obțină 100 de milioane de lire sterline în schimbul lui Olise, echivalentul a 115 milioane de euro. Dacă va fi așa, atunci francezul va deveni cel mai scump transfer din istoria clubului bavarez.



Olise a ajuns la Bayern în 2024, de la Crystal Palace, pentru 53 de milioane de euro, după ce a făcut junioratul la mai multe echipe din Anglia. A trecut pe la Arsenal și Chelsea, după care a mai jucat pentru Manchester City și Reading, care l-a și promovat la echipa de seniori.

