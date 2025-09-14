Bayern Munchen i-a fixat prețul lui Michael Olise

Michael Olise (23 de ani) impresionează la Bayern Munchen. Mai multe echipe importante din Europa au pus ochii pe starul francez și vor să-l transfere de la campioana Germaniei.

Startul bun de sezon la Bayern Munchen l-a adus pe Olise în atenția unor cluburi importante din Europa, printre care Liverpool și Real Madrid. Bavarezii i-au fixat deja prețul și sunt gata să-l cedeze dacă primesc suma dorită.

Bayern Munchen i-a fixat prețul lui Olise

Potrivit Football Insider, Bayern vrea să obțină 100 de milioane de lire sterline în schimbul lui Olise, echivalentul a 115 milioane de euro. Dacă va fi așa, atunci francezul va deveni cel mai scump transfer din istoria clubului bavarez.

Olise a ajuns la Bayern în 2024, de la Crystal Palace, pentru 53 de milioane de euro, după ce a făcut junioratul la mai multe echipe din Anglia. A trecut pe la Arsenal și Chelsea, după care a mai jucat pentru Manchester City și Reading, care l-a și promovat la echipa de seniori.

Până acum, francezul a evoluat în 59 de meciuri pentru Bayern, pentru care a marcat de 24 de ori și a oferit alte 23 de assist-uri.

Kylian Mbappe, fără inhibiții: ”El merită Balonul de Aur! Dacă ar fi după mine, i-aș aduce trofeul direct acasă”

Kylian Mbappe, fotbalistul lui Real Madrid, a sugerat că Ousmane Dembele, colegul său de la naționala Franței, ar merita să câștige trofeul individual mult râvnit în rândul fotbaliștilor.

Francezul consideră că Dembele a avut un an de succes și că Balonul de Aur ar trebui să-i vină chiar acasă, fără să se deplaseze la ceremonia de la Paris.

”Ousmane merită, l-am susținut încă de la început. Dacă era după mine, i-aș fi adus trofeul direct acasă”, a spus Kylian Mbappe la Telefoot, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

