REVOLUTIE TOTALA la Bayern! Aduc un nou antrenor si 3 jucatori de 150 de milioane de euro! Oferta pentru starul aflat pe lista Barcei

Se anunta o vara extrem de agitata la Bayern Munchen! Liderul din Bundesliga i-a adus deja pe Benjamin Pavard si Lucas Hernandez pentru 115 milioane de euro si este gata sa mai investeasca inca 150 de milioane de euro in transferuri! Profitand de faptul ca Bayern va "scapa" de salarii importante dupa despartirile de Arjen Robben, Frank Ribery si Jerome Boateng, Bayern este gata sa investeasca mai mult ca niciodata in transferuri!

Mai mult, Bayern ii cauta inlocuitor lui Niko Kovac, cel care nu este intr-o relatie prea buna cu liderii din vestiar iar eliminarea din UEFA Champions League inca din optimi i-a nemultumit pe sefii clubului. Astfel, Mauricio Pochettino de la Tottenham este vazut ca varianta ideala pentru Bayern! Mai mult, acesta nu ar veni singur, ci alaturi de Heung-Min Son, jucator care a inscris unicul gol in partida din sferturile UCL cu Manchester City de marti seara.

Pe langa Son, Bayern mai are 2 tinte - a facut deja o oferta de 56 de milioane de euro pentru atacantul lui Eintracht Frankfurt, Luka Jovic! Acesta este dorit si de Barcelona. De asemenea, Bayern este gata sa plateasca cele 35 de milioane de euro pe care le doreste Ajax Amsterdam in schimbul lui Hakim Ziyech! O alta varianta, in cazul in care unul dintre jucatorii doriti nu ajunge la Bayern, este Nicolas Pepe de la Lille.

