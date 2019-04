PSG, acord cu un jucator de la Manchester United pe un salariu urias: 12.000.000 euro pe sezon! Lipseste doar anuntul oficial!

Oferta lui PSG pentru Ander Herrera este de 12.000.000 milioane de euro pe sezon.

Dupa 6 ani petrecuti pe Old Trafford la Manchester United, Ander Herrera are mari sanse sa schimbe echipa. Cotidianul madrilen AS anunta ca spaniolul a negociat cu PSG si s-a si inteles pentru un salariu 233.000 de euro pe saptamana, urmand ca el sa se transfer la 30 iunie 2019, cand va deveni jucator liber.

Clubul parizian a accepta conditiile jucatorului, dar mutarea nu este inca sigura. Presa franceza declara ca termenii contractului au fost stabiliti de ambele parti, insa un anunt oficial este deocamdata in stand by.

Herrera valoreaza in momentul de fata 28 de milioane de euro potrivit siteului de specialitate Transfermarkt. Jucatorul a avut in perioada sa la Manchester United 130 de meciuri si a ajutat la obtinerea a 4 trofee importante pentru echipa sa. A castigat FA Cup in 2016, Cupa Ligii in 17, Supercupa Angliei in 2016, dar si trofeul Europa League cand Manchester United a castigat in fata lui Ajax.