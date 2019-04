FCSB - SEPSI OSK | Jucatorul care isi poate lua adio de la FCSB! Teja l-a lasat din nou in afara lotului, desi ieri era misterios: "O sa vedeti"

FCSB are nevoie de victorie azi cu Sepsi daca mai vrea sa spere la titlu. Meciul este programat la ora 21:00, live pe www.sport.ro, pe facebook.com/www.sport.ro si in aplicatia Sport.ro.

FCSB joaca azi cu Sepsi in ultimul meci al etapei a patra din Play Off. Echipa lui Teja ar putea profita de pasul gresit al celor de la CFR la Craiova si se poate apropia la 3 puncte de primiul loc, cu 6 etape inainte de final. Pentru meciul de diseara, Teja pregateste o echipa ofensiva, cu Gnohere si Hora in atac.

Daca Ioan Hora a reusit sa isi castige locul in primul 11 al formatiei ros-albastre, un alt jucator isi poate lua adio de la FCSB. Adrian Stoian a fost lasat inca o data in afara lotului, desi antrenorul Mihai Teja anunta ieri misterios: "Stiti voi ca nu vor juca? (n.r Stoian si Matei) Eu nu stiu, sa vedem. Deocamdata nu am facut lotul, o sa vedeti la meci. Nu stiu cine a spus ca Matei si Stoian ar aparea in lot doar daca avem accidentati, nu este adevarat asa ceva".

Pusi pe lista neagra de patron



Adrian Stoian si Florentin Matei au fost pusi pe lista neagra de catre Gigi Becali dupa doar cateva meciuri jucate pentru FCSB. Patronul s-a aratat nemultumit de prestatiile lor desi acestia au avut extrem de putin timp la dispozitie si s-a hotarat sa renunte la ei cat mai curand pentru a scapa de salariile mari: Stoian ia 30.000 euro pe luna, iar Matei 15.000.