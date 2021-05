Pleaca Lewandowski de la Bayern?! "Raman deschis provocarilor!" Ce spune polonezul despre viitorul sau

Cel mai bun marcator din Bundesliga le da fiori faniilor lui Bayern.

Dupa ce a scris istorie in Bundesliga in ultimul sezon, marcand 41 de goluri si depasindu-l pe Gerd Muller ca numar de reusite intr-o editie de campionat, Robert Lewandowski a oferit o declaratie care a surprinsa multi oameni, spunand ca e deschis provocarilor, in ciuda faptului ca se simte excelent in Germania, la Munchen.

"Raman deschis provocarilor. Ma simt excelent la Munchen, e un oras superb, Bayern e un club minunat. Am fost mereu deschis sa invat o limba straina, sa descopar o cultura noua. Dar daca asta se va intampla in timpul carierei sau dupa ce ma voi retrage... Inca nu stiu. Nu sunt obsedat in privinta recodurilor.

Cand am o provocare, doar incerc sa fac ceva ce nimeni n-a mai reusit, pentru ca ma ambitioneaza. Sincer, nu credeam ca un jucator se poate apropia de recordul lui Gerd Muller. Mai ales ca eu am si fost accidentat si am lipsit cateva meciuri", a spus Robert Lewandowski conform Dailymail.