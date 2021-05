Lewandowski, dat de gol de fostul sau agent: "Nu e niciun secret ca Real Madrid era visul sau!"

Cezary Kucharski a dezvaluit care era planul atacantului in momentul in care a ajuns in Bundesliga.

Lewandowski evolueaza de 11 sezoane in Bundesliga. In 2010 a fost transferat de Dortmund din Polonia, ca in 2014 sa semneze liber de contract cu Bayern. In ultimiii ani, datorita golurilor marcate, atacantul a ajuns unul dintre cei mai ravniti jucatori.

Cezary Kucharski, fostul agent al lui Lewandowski, a dezvaluit planul original pe care starul polonez il avea la inceputul carierei, scopul fiind ca dupa aventura din Germania, varful sa se transfere la Real Madrid.

"Cand l-am adus pe Robert in Germania, planul era asa: Dortmund, Bayern, Spania, USA. Nu e niciun secret ca Real Madrid era visul sau.

Dar cluburile din Spania au acum probleme cu banii si nu si-l permit, iar Robert a realizat in ultimii ani ca Bayern este clubul ideal pentru el", a declarat Cezary Kucharski pentru Goal.

Chiar daca pare ca Lewandowski inca respecta planul, jucand deja pentru Dortmund si Bayern, urmatoarea destinatie a polonezului pare sa fie Franta, nu Spania. Potrivit L’Equipe, daca Mbappe nu va semna prelungirea contractului care expira in 2022, PSG va incerca sa il aduca pe Lewandowski pe Parc des Princes.

Contractul cu Bayern, echipa pentru care a marcat 47 de goluri in 39 de meciuri in acest sezon, expira in vara lui 2023.