Lewandowski, out de la Bayern in vara?! Presa din Franta a anuntat unde ar putea juca starul polonez in sezonul urmator

Lewandowski este principala tinta a unui club urias pentru sezonul viitor.

Sambata, in egalul 2-2 cu Freiburg, Lewandowski a reusit sa marcheze din penalty. A fost golul cu numarul 40 din acest sezon de Bundesliga pentru atacantul lui Bayern. Polonezul a reusit sa il egaleze pe Gerd Muller, care a marcat, pentru aceeasi echipa, 40 de goluri in campionatul Germaniei in sezonul 1971-1972, si mai are la dispozitie un meci pentru a-l depasi.

Desemnat de FIFA cel mai bun jucator din 2020, Lewandowski este in vizorul marilor cluburi din Europa de ani buni, dar fotbalistul a preferat sa ramana la Bayern, cu care mai are contract pana in 2023.

L’Equipe sustine ca PSG doreste sa il aduca pe polonez pe Parc de Princes din vara. Presedintele clubului, Nasser Al-Khelaifi, il vede pe Lewandowski drept cel mai bun inlocuitor pentru Mbappe, in conditiile in care francezul nu va semna prelungirea contractului care expira in 2022, confrom aceleiasi surse.

Cifrele lui Lewandowski din acest sezon sunt senzationale. A marcat 48 de goluri pentru Bayern in toate competitiile, in 38 de partide. Atacantul a ratat din cauza problemelor medicale ambele meciuri cu PSG din sferturile Champions League, unde echipa lui Pochettino s-a calificat mai departe datorita golurilor marcate in deplasare, 3-2 si 0-1.