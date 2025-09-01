Nemții l-au văzut pe Ten Hag, care a antrenat-o pe Manchester United în perioada 2022 - 2024, drept înlocuitorul ideal pentru Xabi Alonso, cel care a adus un titlu magistral pentru Leverkusen în 2024, fără înfrângere!



Erik ten Hag, mai rău decât Rednic în Belgia! Leverkusen l-a dat afară pe olandez după trei meciuri



Trei partide a rezistat olandezul la Leverkusen. După ce a învins-o pe Grossaspach cu 4-0 în Cupa Germaniei, Ten Hag a debutat cu stângul în noul sezon din Bundesliga.



Bayer Leverkusen a pierdut 1-2 cu Hoffenheim în prima etapă disputată pe ”BayArena” și a remizat în a doua rundă, în deplasare, cu Werder Bremen, scor 3-3.



”Bayer 04 Leverkusen s-a despărțit de antrenorul principal Erik ten Hag cu efect imediat. Antrenamentele vor fi preluate de staff-ul de antrenori secunzi, deocamdată”, se arată în comunicatul emis de Leverkusen.