Erik ten Hag, mai rău decât Rednic în Belgia! Leverkusen l-a dat afară pe olandez după trei meciuri

Erik ten Hag, mai rău dec&acirc;t Rednic &icirc;n Belgia! Leverkusen l-a dat afară pe olandez după trei meciuri Bundesliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Erik ten Hag (55 de ani) a semnat înainte să înceapă noul sezon cu Bayer Leverkusen, care s-a despărțit la finele stagiunii precedente de Xabi Alonso. Spaniolul a semnat cu Real Madrid!

TAGS:
Erik ten HagBayer LeverkusenBundesligaGermania
Din articol

Nemții l-au văzut pe Ten Hag, care a antrenat-o pe Manchester United în perioada 2022 - 2024, drept înlocuitorul ideal pentru Xabi Alonso, cel care a adus un titlu magistral pentru Leverkusen în 2024, fără înfrângere!

Erik ten Hag, mai rău decât Rednic în Belgia! Leverkusen l-a dat afară pe olandez după trei meciuri

Trei partide a rezistat olandezul la Leverkusen. După ce a învins-o pe Grossaspach cu 4-0 în Cupa Germaniei, Ten Hag a debutat cu stângul în noul sezon din Bundesliga.

Bayer Leverkusen a pierdut 1-2 cu Hoffenheim în prima etapă disputată pe ”BayArena” și a remizat în a doua rundă, în deplasare, cu Werder Bremen, scor 3-3.

”Bayer 04 Leverkusen s-a despărțit de antrenorul principal Erik ten Hag cu efect imediat. Antrenamentele vor fi preluate de staff-ul de antrenori secunzi, deocamdată”, se arată în comunicatul emis de Leverkusen.

Fernando Carro, președintele executiv al clubului, a explicat că demiterea lui Ten Hag a fost inevitabilă: ”Știm că e greu să se întâmple astfel de lucruri la început de sezon, dar am simțit că e necesar să facem asta”, a spus el, potrivit The Guardian.

Ten Hag le-a mai antrenat de-a lungul carierei sale pe Twente U17, Twente U19, Go Ahead Eagles, FC Bayern II, Utrecht, Ajax și Manchester United.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
FT: Avionul în care se afla președinta Comisiei Europene a aterizat forțat după ce rușii i-ar fi dezactivat navigația GPS
FT: Avionul &icirc;n care se afla președinta Comisiei Europene a aterizat forțat după ce rușii i-ar fi dezactivat navigația GPS
ARTICOLE PE SUBIECT
Ofertă de 6.000.000 de &euro; pentru Albion Rrahmani, fostul jucător de la Rapid
Ofertă de 6.000.000 de € pentru Albion Rrahmani, fostul jucător de la Rapid
ULTIMELE STIRI
MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!
MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!
Gigi Becali bătuse palma cu jucătorul, dar transferul a picat: &bdquo;I-am &icirc;nchis telefonul!&rdquo;
Gigi Becali bătuse palma cu jucătorul, dar transferul a picat: „I-am închis telefonul!”
Ofertă de 6.000.000 de &euro; pentru Albion Rrahmani, fostul jucător de la Rapid
Ofertă de 6.000.000 de € pentru Albion Rrahmani, fostul jucător de la Rapid
E-MIL prezintă Pastila de Sport. Liverpool dă lovitura, Chivu &bdquo;fierbe&ldquo;, iar Iordănescu are probleme mari
E-MIL prezintă Pastila de Sport. Liverpool dă lovitura, Chivu „fierbe“, iar Iordănescu are probleme mari
Gigi Becali nu iartă! I-a făcut praf, a doua zi după CFR - FCSB: &rdquo;Duceți-vă, mă, pe c&acirc;mp!&rdquo;
Gigi Becali nu iartă! I-a făcut praf, a doua zi după CFR - FCSB: ”Duceți-vă, mă, pe câmp!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali &icirc;l dă afară după CFR - FCSB: Am vorbit cu MM. N-are rost să răm&acirc;nă &icirc;n lot

Gigi Becali îl dă afară după CFR - FCSB: "Am vorbit cu MM. N-are rost să rămână în lot"

După oferta de 18 milioane de euro, Andrei Rațiu și-a anunțat decizia la final de mercato

După oferta de 18 milioane de euro, Andrei Rațiu și-a anunțat decizia la final de mercato

CFR Cluj - FCSB 2-2 | Blockbuster &icirc;n Gruia: Cisotti a egalat pe final, Abeid a fost Iron Mike și a văzut roșu

CFR Cluj - FCSB 2-2 | Blockbuster în Gruia: Cisotti a egalat pe final, Abeid a fost "Iron Mike" și a văzut roșu

Charalambous, așa cum n-a mai fost văzut, imediat după CFR - FCSB: &Icirc;n seara asta a fost prea mult!

Charalambous, așa cum n-a mai fost văzut, imediat după CFR - FCSB: "În seara asta a fost prea mult!"

FCU Craiova a debutat &icirc;n Liga 3 cu &bdquo;noul Haaland&rdquo; pe teren și Blănuță titular

FCU Craiova a debutat în Liga 3 cu „noul Haaland” pe teren și Blănuță titular

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

CITESTE SI
Rovinieta se scumpește de la 1 septembrie 2025. C&acirc;t plătesc &icirc;n plus șoferii pentru taxa de drum. Noile tarife

stirileprotv Rovinieta se scumpește de la 1 septembrie 2025. Cât plătesc în plus șoferii pentru taxa de drum. Noile tarife

Față de păpușă, corp de culturistă. Cum a devenit rusoaica &bdquo;Kendall Jenner a bodybuildingului&rdquo; regina sălilor &icirc;n numai 2 ani

protv Față de păpușă, corp de culturistă. Cum a devenit rusoaica „Kendall Jenner a bodybuildingului” regina sălilor în numai 2 ani

E oficial. Toate instanțele și-au &bdquo;restr&acirc;ns&rdquo; activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să răm&acirc;nă nemodificată

stirileprotv E oficial. Toate instanțele și-au „restrâns” activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să rămână nemodificată

Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: &bdquo;Prima zi de școală nu se va ține &icirc;n clase&rdquo;

stirileprotv Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: „Prima zi de școală nu se va ține în clase”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!