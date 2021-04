"Flick pleaca!" Bomba dupa eliminarea lui Bayern din Champions League! Unde este dorit antrenorul si ce variante au campionii Germaniei

Chiar daca a invins la retur, 1-0, Bayern a fost eliminata din Champions League de PSG.

Dupa meci, legendarul Lothar Matthaus a vorbit despre situatia actuala a lui Bayern si anunta ca echipa va ramene fara antrenor la finalul sezonului, deoarece Hansi Flick va pleca la nationala Germaniei. E bine stiut deja ca Joachim Low a anuntat ca dupa EURO 2020 din vara nu va mai continua pe banca nemtilor, iar varianta ca tehnicianul lui Bayern sa fie urmatorul selectioner nu este una deloc imposibila.

"Hansi Flick are o oferta de la nationala Germaniei si va pleca la finalul sezonului", a spus Lothar Matthäus pentru Sky Sports Germania. Hans-Dieter Flick (56 de ani) a preluat-o pe Bayern in noiembrie 2020 si a castigat toate 6 trofee: Champions League, Bundesliga, Cupa Germaniei, Supercupa Germaniei, Supercupa Europei si Campionatul Mondial al Cluburilor. Acesta a mai lucrat la nationala Germaniei, din 2006 in 2014, ca antrenor secund, si ar urma sa devina selectioner dupa EURO, cand Joachim Low va pleca.

Matthaus sustine ca Bayern are deja si un inlocuitor, nimeni altul decat contracandidatul la tilu in acest sezon cu RB Leipzig, Julian Nagelsmann. In varsta de doar 33 de ani, acesta e considerat deja ca fiind unul dintre cei mai buni antrenori ai lumii si s-a vorbit Real Madrid sau Manchester City ca fiind echipa care-l urmaresc si-l apreciaza pe tanarul tehnician.