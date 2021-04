S-a bucurat sincer sau a vrut sa-i provoace pe jucatorii lui Bayern?! Cum raspunde Neymar acuzatiilor de aroganta

Dramatismul a atins cote maxime la intalnirea dintre Bayern si PSG, dar totusi francezii au reusit sa reziste si sa se califice dupa avantajul obtinut in tur. Neymar, ghinionistul de serviciu de la parizieni la retur, cand a ratat 3 ocazii uriase care puteau rezolva calificarea inainte de emotiile de final, a fost acuzat de fanii bavarezilor de aroganta si provacare in fata jucatorilor adversari.

Mai exact, dupa fluierul care a pecetluit calificarea lui PSG in semifinale, Neymar s-a bucurat in fata lui Kimmich, iar nemtii cred ca a fost un gest ostentativ, menit sa provoace un conflict si la care, din fericire, nu a raspuns niciun jucator de la Bayern. Atacantul a raspuns acuzatii si spune ca nu a fost nici macar o secunda vorba de provocare, ci doar o bucurie simpla dupa o calificare muncita.

"Nici macar nu a fost o celebrare pentru a-l provoca pe Kimmich. M-am bucurat cu Paredes, dar a fost soarta care a facut ca el sa fie acolo. Kimmich a zis ca ei au fost mai buni si ca trebuiau sa se califice. Ei erau siguri de se vor duce in semifinale", a spus Neymar dupa meci, confrom TNTSports.

PSG o asteapta in semifinale pe castigatoarea dintre Borussia Dortmund si Manchester City, englezii pornind cu prima sansa, dupa ce s-au impus in tur, 2-1, cu un gol marcat in finalul meciului de Phil Foden.

