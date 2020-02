Lovitura pentru Bayern Munchen! Au pierdut un jucator important, dupa ce un coechipier l-a rupt la antrenament! Rateaza meciul din Champions League

Bayern Munchen a pierdut un jucator pentru meciul cu Chelsea din Champions League.

Ivan Perisic (31 de ani) a iesit accidentat la ultimul antrenament al bavarezilor, dupa ce Alvaro Odriozola l-a faultat. Odriozola a sosit pe Alianz Arena in aceasta iarna, fiind imprumutat de la Real Madrid.

Perisic va lipsi de pe teren cel putin 4 saptamani si nu va fi in lot pentru meciul cu Chelsea din Champions League.

"Va dura minim 4 saptamani pentru a se recupera. Se intampla lucruri de acest fel in fotbal, desi cu siguranta ne-am fi bucurat sa nu fie asa", a spus antrenorul lui Bayern.

22 de aparitii are Perisic in tricoul lui Bayern in acest sezon si a reusit sa dea 5 goluri si 8 pase decisive.