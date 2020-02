Bayern Munchen intra in cursa pentru super fotbalistul dorit insistent de Liverpool! Cine e jucatorul curtat de GIGANTII din fotbalul european

Germanii au pus ochii pe un atacant.

Bayern Munchen vrea sa intre in cursa pentru Timo Werner. Fotbalistul de 23 de ani a inscris de 20 de ori in 22 de meciuri in acest sezon si e al doilea cel mai bun marcator din Bundesliga, dupa Robert Lewandowski.



Conform Kicker, conducerea lui Bayern Munchen il vede pe Werner ca un posibil inlocuitor pentru Lewandowski, fotbalist care a ajuns la 31 de ani. Campionii din Germania au vrut sa il transfere pe atacant si vara trecuta, dar mutarea nu s-a concretizat.

Liverpool si-a anuntat si ea interesul pentru Werner. Englezii sunt dispusi sa achite clauza de 60 de milioane de euro a fotbalistului.

Timo Werner a reusit si 11 goluri in 29 de aparitii pentru natioanala Germaniei.

Tweet Bayern Munchen Timo Werner