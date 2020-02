Bayern Munchen vrea sa isi schimbe antrenorul! Tehnicianul unui alt club gigant din Europa ar putea ajunge la "bavarezi"

Formatia germana incearca o mutare neasteptata.

Thomas Tuchel e in discutii cu Bayern Munchen pentru o eventuala mutare la formatia din Bundesliga, conform L'equipe.

Germanul se afla pe banca tehnica a lui PSG din vara anului 2018, dupa ce l-a inlocuit pe Unai Emery. Tuchel a castigat titlul in primul sezon si are sanse mari sa il castige si anul acesta, insa echipa nu reuseste sa faca performanta in Europa. In ultimul meci european, PSG a pierdut in fata Borussiei Dortmund, in prima mansa a optimilor Champions League.

Sursa citata anunta ca Bayern Munchen e interesata de Tuchel. "Bavarezii" vor ca echipa sa inceapa noul sezon sub comanda antrenorului german. Bayern se afla pe locul 1 in campionatul german, cu 49 de puncte, cu doar unul mai mult decat Leipzig, ocupanta pozitiei secunde.