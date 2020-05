LOVITURA pentru Bundesliga! Trei cazuri de Covid-19 la o singura echipa dupa ce s-a inceput testarea fotbalistilor! Ce se intampla cu sezonul

Liga de Fotbal din Germania a inceput testarea tuturor cluburilor din primele doua ligi, iar trei angajati ai echipei Koln au fost depistati pozitiv cu noul coronavirus.

Clubul nu a dorit sa dezvaluie identitatea si functiile celor infectati, iar acestia vor fi bagati in carantina pentru urmatoarele 14 zile.

Potrivit Bild, ar fi vorba despre doi fotbalisti si un fizioterapeut, toti trei fiind asimptomatici.

Pentru moment, antrenamentele echipelor vor continua si sezonul este planificat pentru a fi reluat pe 16 mai.

Ministerul Muncii din Germania a cerut tuturor echipelor sa faca doua teste fiecarui fotbalist inainte de aceasta data.

Koln a testat intregul personal al clubului pentru prima data joi.

