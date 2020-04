Mesajul lui Reus pentru pustiul-minune al lui Dortmund pe care se bat marile cluburi din Europa: "Nu exista loc mai bun pentru el!"

Marco Reus il sfatuieste pe Jadon Sancho sa mai ramana la Borussia pentru a mai prinde experienta.

Marco Reus este o adevarata emblema a Borussiei Dortmund. Este unul din cei mai vechi jucatori de la echipa si singurul dintre vedete care a ales sa ramana, in ciuda ofertelor.

Jadon Sancho, colegul lui Reus de la Borussia, este unul dintre cei mai cautati tineri jucatori de pe piata de transferuri, cota sa explodand in ultimul an.

Intr-un interviu dat pentru Bild Sport, Reus il sfatuieste pe colegul sau sa mai ramana la Dortmund pentru a acumula mai multa experienta: "Jadon este un jucator de exceptie si cu siguranta este dorit de multe cluburi. Il sfatuiesc sa ramana la BVB inca un an sau chiar doi. Din punctul meu de vedere nu exista un loc mai bun pentru el in acest moment."

Hans Joachim Watzke, directorul sportiv de la Borussia, a anuntat ca este dispus sa il vanda pe Sancho in aceasta vara daca jucatorul doreste acest lucru. Contractul lui Sancho la Dortmund este valabil pana in 2022.

Jadon Sancho este un international englez de 20 de ani, iar in cele 3 sezoane pntru Dortmund a dat aproape 30 de goluri, fiind si un foarte bun pasator.

Marco Reus joaca la Dortmund de 8 sezoane, timp in care a inscris de 129 de ori in peste 250 de meciuri. A reusit sa ajunga in finala Champions League in 2013, fiind invins de Bayern Munchen.