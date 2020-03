Galatasaray - Besiktas a fost unul dintre putinele meciuri disputate azi in fotbalul mondial.

Remiza alba in meciul zilei dintre Galatasaray si Besiktas! Contraperformanta reusita de Florin Andone pentru gazde Galatasaray-Besiktas a fost unul dintre putinele meciuri disputate azi in fotbalul mondial.

Turcia nu a oprit inca prima liga, iar Galatasaray - Besiktas a fost capul de afis al unei zile extrem de sarace in sport. Scorul a fost 0-0, intr-un meci anost, disputat cu portile inchise.

Florin Andone a jucat doar 2 minute, el intrand pe teren in prelungiri, in locul lui Falcao.

Galatasaray este pe locul al 3-lea in Super Lig, cu 50 de puncte, la doar 3 lungimi in spatele celor de la Trabzonspor si Basaksehir, care conduc in fruntea clasamentului cu 53 de puncte.