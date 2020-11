Haaland, suparat pe antrenor ca l-a inlocuit pe finalul partidei: "M-a intrebat cate am dat. I-am spus ca doar 4 pentru ca m-ai inlocuit!"

Norvegianul a facut un nou meci spectaculos si a inscris 4 goluri in victoria contra lui Hertha Berlin din Bundesliga, scor 5-2.

Haaland a fost schimbat in minutul 85 cu tanarul Youssoufa Moukoko, care la varsta de 16 ani si o zi, este cel mai tanar debutant din campionatul german. Chiar daca a facut unul dintre cele mai bune meciuri din cariera, nordicul i-a transmis antrenorului Lucien Favre ca a fost deranjat in momentul cand a trebuit sa fie schimbat.

"Sincer sa fiu, dupa meci, Lucien Favre m-a intrebat cate goluri am marcat. Mi-a zis: Cate ai dat? Ai dat trei? si i-am raspuns: Nu, patru. Doar patru, pentru ca m-ai inlocuit. Eu sunt sincer, am fost putin suparat pe el in momentul ala, dar asta e fotbalul", a spus Erling Haaland.

Dupa cele 4 goluri inscrise in poarta lui Hertha, norvegianul a ajuns la statistici impresionante in actualul sezon. In cele 12 meciuri jucate pentru Dortmund, el a inscris 15 goluri in toate competitiile si a oferit si 3 pase decisive.

Borussia Dortmund este pe locul 2 in Bundesliga, cu 18 puncte in obtinute dupa 8 etape. Lider in clasament este Bayern Munchen cu 19 puncte. Campioana Europei s-a incurcat in ultimul meci de campionat si a remizat cu Werder Bremen, scor 1-1.