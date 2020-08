Imprumuturile pe axa Real Madrid - Borussia Dortmund devin un obicei! Nemtii au repetat figura 'Hakimi'! Cine este jucatorul care a ajuns in Bundesliga

Borussia Dortmund a imprumutat un jucator de la Real Madrid.

Nemtii au reusit sa-l aduca in Bundesliga pentru urmatoarele doua sezoane pe Reinier Jesus.

Tanarul mijlocas nu a debutat inca la prima echipa a madrilenilor, fiind adus la inceputul anului de la Flamengo, contra sumei de 30 de milioane de euro.

Pentru ca Zidane nu are loc pentru el in echipa in acest moment, oficialii lui Real Madrid au decis sa-l lase la o echipa la care poate prinde minute si poate evolua.

Cei de la Borussia Dortmund au anuntat pe contul oficial de Twitter mutarea lui Reinier, incluzandu-l intr-un videoclip cu ceilalti brazilieni care au jucat de-a lungul timpului la echipa de pe Signal Iduna Park.

Imprumutul lui Reinier in Bundesliga nu este o premiera la Real Madrid. Ibericii au facut acelasi lucru si cu Achraf Hakimi, care la finalul celor doua sezoane petrecute la Borussia Dortmund, a ales sa se transfere definitiv de pe Santiago Bernabeu la Inter.