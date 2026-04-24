Golul calificării marcat cu călcâiul în minutul 119 și VfB Stuttgart este iar în finala Cupei!

Spectacol în semifinala DFB-Pokal dintre Stuttgart și Freiburg.

VfB Stuttgart, deținătoarea trofeului, s-a calificat joi seara în finala Cupei Germaniei, după ce a învins, pe teren propriu, după prelungiri, scor 2-1, pe Freiburg.

VfB Stuttgart - SC Freiburg 2-1, cu Tiago Tomas eroul ”șvabilor”

Pe MHP Arena, din Stutgart, echipa locală VfB şi Freiburg urmau să stabilească adversara lui Bayern Munchen în finala Cupei Germaniei. 

Cei care au deschis scorul au fost oaspeţii de la Freiburg: la un corner, în minutul 29, Maximilian Eggestein a înscris cu o lovitură de cap şi elevii lui Julian Schuster erau în avantaj. 

Gazdele au alergat după egalare, dar reuşita lui Stiller, din minutul 61, a fost anulată pentru o poziţie de ofsaid, scrie news.ro

Stuttgart a înscris însă regulamentar în minutul 70 prin Undav şi, cum scorul a fost 1-1 după 90 de minute, s-a trecut la prelungiri.

Gazdele au ratat o ocazie uriaşă în minutul 103, când portarul oaspeţilor, Florian Muller, a respins incredibil la El-Khannouss.

Sebastian Hoeness a mutat excelent în minutul 91, atunci când l-a introdus în joc pe portughezul Tiago Tomas (vezi galeria foto), iar acesta a înscris, cu călcâiul, golul victoriei, în minutul 119: VfB Stuttgart – Freiburg 2-1 şi gazdele vor juca pentru a doua oară consecutiv în finala Cupei Germaniei.

Bayern Munchen - VfB Stuttgart, finala Cupei Germaniei ediția 2026

Acum însă, VfB Stuttgart, care anul trecut a cucerit trofeul în faţa echipei Arminia Bielefeld, va avea o misiune dificilă în finala programată în data de 23 mai, pe Olympiastadion din Berlin, urmând să înfrunte campioana Bayern Munchen, care s-a impus miercuri, cu scorul de 2-0, pe terenul formaţiei Bayer Leverkusen, în prima semifinală a Cupei Germaniei, prin golurile lui Harry Kane (21) şi Luis Diaz (90+3).

Bayern, care nu a mai disputat finala DFB Pokal din 2020, speră să realizeze tripla în sezon, după ce şi-a asigurat deja al 35-lea titlu din istorie în Bundesliga şi este calificată în semifinalele Ligii Campionilor, în care va înfrunta câştigătoarea de anul trecut, Paris Saint-Germain, după ce a eliminat-o în turul anterior pe Real Madrid.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Exemple de salarii bugetare pe noua lege-cadru. Cât vor câștiga profesorii, magistrații și militarii
ARTICOLE PE SUBIECT
La 17 ani, Andrei Chirilă a înscris primul său gol în MLS! ”Bombă cu stil” pentru fotbalistul prezentat în exclusivitate de Sport.ro
Povestea lui David Podar-Știube, portarul român de la prima echipă a lui Bayern Munchen! Cum a înscris o dublă și de ce ieșea de pe teren când nu avea ce să apere
Un portar român de 15 ani, promovat la prima echipă a lui Bayern Munchen! Ce i-a spus la antrenament marele Manuel Neuer
"Ai plâns?" Răzvan Lucescu s-a destăinuit grecilor într-un interviu amplu
Demență! Câte milioane de dolari costă un singur bilet la finala Campionatului Mondial din 2026
Bayern Munchen i-a decis viitorul lui Manuel Neuer
OUT! Real Madrid vrea să scape de un jucător
Până și Ceferin, ditamai președinte UEFA, recunoaște marea problemă cu VAR: ”Nici eu nu mai înțeleg, nimeni nu le înțelege”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”

Noul antrenor de la FCSB a dezvăluit ce ar fi dus la decizia lui Mirel Rădoi de a pleca: ”Era o situație limită!”

Toni Conceicao, la FCSB? Portughezul a oferit prima reacție

Șeful lui Mirel Rădoi a spus de ce l-a ”furat” pe antrenor de la FCSB: ”Asta ne-a atras!”

Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, 1-4 d.l.d. | Sărbătoare în Bănie după o calificare dramatică în finala Cupei României

Surprize în echipa de start a lui FCSB la primul meci după plecarea lui Mirel Rădoi! Decizia lui Gigi Becali

"Ai plâns?" Răzvan Lucescu s-a destăinuit grecilor într-un interviu amplu
Demență! Câte milioane de dolari costă un singur bilet la finala Campionatului Mondial din 2026
A venit nota de plată după Dinamo - Universitatea Craiova! Jandarmeria a intervenit
OUT! Real Madrid vrea să scape de un jucător
La doar 29 de ani, Balonul de Aur amenință cu o decizie radicală: retragerea!
Transfer record la VfB Stuttgart, după ce șvabii au terminat peste Bayern Munchen!
Ciprian Marica, pe prima pagină din ziarele germane! Povestea din spatele transferului la VfB Stuttgart
Revoluție la Bayern Munchen. Pe cine au transferat bavarezii și pe cine vor să mai aducă în această vară
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Fotbalistul român prezentat în exclusivitate de Sport.ro a jucat sâmbătă în finala Cupei Germaniei!
El e noul star al Germaniei! A jucat ani de zile în ligile inferioare, iar acum a înscris o dublă în 6 minute pentru victoria nemților
Exemple de salarii bugetare pe noua lege-cadru. Cât vor câștiga profesorii, magistrații și militarii

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Cât au ajuns să coste benzina și motorina în unele stații. Prețurile au crescut semnificativ peste noapte

O judecătoare din Argeș propune căsătoria pe perioadă determinată pe 5 sau 10 ani. Ce spun psihologii

