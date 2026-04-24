VfB Stuttgart, deținătoarea trofeului, s-a calificat joi seara în finala Cupei Germaniei, după ce a învins, pe teren propriu, după prelungiri, scor 2-1, pe Freiburg.

VfB Stuttgart - SC Freiburg 2-1, cu Tiago Tomas eroul ”șvabilor”

Pe MHP Arena, din Stutgart, echipa locală VfB şi Freiburg urmau să stabilească adversara lui Bayern Munchen în finala Cupei Germaniei.

Cei care au deschis scorul au fost oaspeţii de la Freiburg: la un corner, în minutul 29, Maximilian Eggestein a înscris cu o lovitură de cap şi elevii lui Julian Schuster erau în avantaj.

Gazdele au alergat după egalare, dar reuşita lui Stiller, din minutul 61, a fost anulată pentru o poziţie de ofsaid, scrie news.ro

Stuttgart a înscris însă regulamentar în minutul 70 prin Undav şi, cum scorul a fost 1-1 după 90 de minute, s-a trecut la prelungiri.

Gazdele au ratat o ocazie uriaşă în minutul 103, când portarul oaspeţilor, Florian Muller, a respins incredibil la El-Khannouss.

Sebastian Hoeness a mutat excelent în minutul 91, atunci când l-a introdus în joc pe portughezul Tiago Tomas (vezi galeria foto), iar acesta a înscris, cu călcâiul, golul victoriei, în minutul 119: VfB Stuttgart – Freiburg 2-1 şi gazdele vor juca pentru a doua oară consecutiv în finala Cupei Germaniei.