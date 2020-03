Fotbalist din Bundesliga, infectat cu coronavirus! Toata echipa a intrat in carantina

Clubul Hertha Berlin din Liga 1 germana a anuntat ca unul dintre jucatorii sai a afost infectat cu virusul provenit din China. In comunicat nu se dezvaluie identitatea fotbalistului.

"Unul dintre jucatorii nostri a fost, din pacate, depistat cu coronavirus. Toti jucatorii, antrenorii si ceilalti membrii ai staff-ului vor intra in carantina pe o perioada de 14 zile", a transmis clubul german.

Acesta nu e primul caz de infectare cu coronavirus din fotbalul german. Timo Hubers de la Hannover, formatie din liga secunda, a fost si el depistat cu Covid-19.

One of our players has unfortunately tested positive for Coronavirus. All players, coaches and backroom staff will now undergo the recommended 14-day isolation period. pic.twitter.com/vQcv7R7x9f