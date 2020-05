Neuer ramane la Bayern pana in 2023! Anunt OFICIAL facut astazi: supercampioana Germaniei a luat o decizie neasteptata

Este oficial! Manuel Neuer va apara poarta lui Bayern Munchen pana in 2023.

Supercampioana Germaniei a anuntat prelungirea contractului lui Neuer, care ar fi trebuit sa expire in 2021.



Desemnat "Cel mai bun portar din Bundesliga" in 2007, 2008 si in perioada 2010 - 2016, Manuel Neuer se alatura lui Thomas Muller, Alphonso Davies si antrenorului principal, Hansi Flick, care au semnat recent prelungiri ale contractelor cu Bayern.

Intr-o declaratie, portarul german a spus ca nu a vrut sa ia aceasta decizia in perioada pauzei fotbalistice pentru ca nimeni nu stia cum si cand se va reveni la normal. "Pentru mine a fost important sa continui sa lucrez. Acum ca acest lucru a fost rezolvat, privesc viitorul cu mult optimism. Ma simt foarte confortabil, ca acasa, in Bavaria. FC Bayern este unul dintre cluburile de fotbal de top din Europa", a adaugat goalkeeper-ul.

Despre prelungirea contractului lui Neuer, directorul sportiv al lui Bayern, Hasan Salihamidzic, a spus ca "este un semn important atat pentru FC Bayern, cat si pentru Manuel. El reprezinta succesul continuu al lui Bayern, pentru responsabilitate si standarde de nivel mondial. Sunt incantat ca vom continua sa lucram impreuna."



Internationalul german este jucatorul lui Bayern din 2011, cand a fost transferat de la Schalke 04 pentru 30 de milioane de euro. De atunci, el a adunat peste 370 de prezente intre buturile campionilor Germaniei.