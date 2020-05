Manuel Neuer si-a parasit sotia pentru o pustoaica de 19 ani. Cele doua parca sunt gemene!

Manuel Neuer, portarul echipei Bayern Munchen si al nationalei Germaniei, nu-si gaseste linistea in viata privata.

Fotbalistul de 34 de ani s-a separat de sotia Nina, pe care a inlocuit-o cu o tanara handbalistă, trecuta abia de curand de pragul majoratului.

Neuer, unul dintre cei mai valorosi portari din ultimele doua decenii, a castigat tot ce se poate cu Bayern, iar cariera de sportiv i-a fost incununata in 2014, atunci cand a devenit campion mondial la turneul final din Brazilia.

Neamtul parea sa aiba acelasi succes si pe plan sentimental, de vreme ce in 2017 s-a casatorit cu iubita din tinerete, Nina Weiss. Cei doi au avut rare aparitii publice si n-au iesit deloc in evidenta in presa tabloida, pozand intr-un cuplu extrem de discret. Lucrurile s-au stricat insa din senin anul trecut, Manuel si Nina luand-o pe cai separate, fara a-si oficializa despartirea printr-un divort.

Iata insa ca Manuel Neuer n-a stat prea mult singur, gasindu-si o noua iubire, una oarecum surprinzatoare, tinand cont de diferenta de varsta. Conform informatiilor venite din Germania, portarul s-a cuplat cu o fata cu 15 ani mai tanara decat el, Anika Bissel, la randul ei sportiva de performanta la o echipa de handbal, SG H2Kuties. Privind la cele doua femei din viata lui Neuer, n-are cum să nu sara in ochi asemanarea fizica dintre pustoaica Anika si Nina, femeia parasita de celebrul fotbalist german.