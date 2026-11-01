Elevii lui Cristi Chivu au avut o evoluție modestă în fața marilor rivali, iar antrenorul român a fost taxat de jurnaliștii italieni.

Notele lui Cristi Chivu după AC Milan - Inter 3-1

Chivu a primit nota 5 din partea celor de la fcinternews.it, iar din partea calciomercato.it nota 4!

„Privind la echipele de start, e mai mult un derby al fricii decât un derby. În mod surprinzător, Chivu renunță la un atacant pentru a consolida mijlocul terenului, un contraargument pentru cei care susțin că se simte confortabil într-un 3-5-2.

„Două goluri rezultate din scăderi de concentrare cu adevărat inexplicabile”

Din păcate, după 10 minute, planul său tactic este deja spulberat, cu două goluri deficit, ca în cel mai prost film de groază. Două goluri rezultate din scăderi de concentrare cu adevărat inexplicabile și care trebuie adăugate la lista tot mai mare de erori defensive din sezon.

Jucătorii săi răspund, dar erorile individuale abundă și împiedică o revenire. Nici măcar nu mai îmbunătățește echipa până în minutul 72, cu schimbări care nu aduc nimic. Să se prezinte mai rău decât Veneția (n.r.-ultima clasată) părea de neconceput, dar în schimb...”, a scris fcinternews.it despre Cristi Chivu.

Inter Milano a ajuns pe locul doi în Serie A cu 25 de puncte, la egalitate cu Lazio care are un meci în plus de disputat.