Concurență serioasă pentru Ianis Stoica! Un internațional cu 7 selecții îi poate lua fața în cursa pentru Bundesliga

Problemele din atac sunt amplificate de accidentările lui Thijs Dallinga , care a suferit o ruptură de ligamente încrucișate și riscă să rateze restul sezonului, și Ragnar Ache , indisponibil din cauza unei rupturi musculare. În acest context, presiunea în ofensivă a căzut pe umerii tânărului internațional Said El Mala, care a avut o singură ocazie importantă în partida de la Frankfurt.

Formația pregătită de René Wagner traversează o perioadă complicată din punct de vedere ofensiv. În ultima etapă, Köln a pierdut în deplasare cu Eintracht Frankfurt, scor 0-1, acesta fiind primul meci din actualul sezon în care echipa nu a reușit să marcheze și al 13-lea duel oficial cu antrenorul de 38 de ani pe bancă. De asemenea, gruparea germană a ajuns la 16 partide consecutive fără victorie pe teren străin.

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De ce ezită nemții în privința lui Ianis Stoica

Pe lângă absențele din compartimentul ofensiv, Köln nu se poate baza nici pe mijlocașul Ellyes Skhiri, care este accidentat, dar speră să revină în a doua jumătate a stagiunii. Directorul sportiv al clubului, Thomas Kessler, a confirmat că este în căutarea de soluții pentru întărirea lotului în iarnă.

„Bineînțeles că este supărător că Thijs lipsește, de asemenea că Ellyes lipsește pentru moment. Prospectăm acum piața, aceasta este sarcina noastră”, a transmis oficialul, potrivit presei din Germania.

Decizia de a transfera un atacant în iarnă a fost deja luată, potrivit publicației „Geissblog”, iar numele lui Ianis Stoica a fost vehiculat ca o țintă pentru FC Köln. Jucătorul în vârstă de 23 de ani evoluează în prima ligă din Portugalia, la Estrela Amadora, club printre ai cărui investitori se numără campionii mondiali Thomas Müller și Mats Hummels.

Deși Ianis Stoica a reușit patru goluri și două pase decisive în primele opt etape, fiind monitorizat și de alte cluburi din Germania și Belgia, inclusiv de RSC Anderlecht, profilul său nu corespunde în totalitate cerințelor de la Köln. Cu o înălțime de 1,80 metri, Stoica a dat randament în ultima perioadă mai ales ca extremă stânga, nefiind un vârf clasic de careu, așa cum caută gruparea din Bundesliga.

În schimb, o variantă care se potrivește tiparului căutat de nemți este Lukas Nmecha, fotbalist cu șapte prezențe în naționala Germaniei. Potrivit publicației „Bild”, atacantul se află pe lista de opțiuni a celor de la FC Köln.

Nmecha mai are contract doar până la finalul sezonului cu Leeds United, echipă pentru care a evoluat în actuala stagiune doar din postura de rezervă. În sezonul precedent, acesta a marcat șase goluri în Premier League, iar cota sa de piață a urcat la zece milioane de euro. Potrivit portalului englez „Teamtalk”, fostul jucător de la Wolfsburg, care are în palmares 16 goluri în 69 de meciuri în Bundesliga, și-a pus deja impresarii să testeze piața, mai multe cluburi din Germania, printre care și Köln, manifestându-și interesul pentru serviciile sale.