Concurență serioasă pentru Ianis Stoica! Un internațional cu 7 selecții îi poate lua fața în cursa pentru Bundesliga

Concurență serioasă pentru Ianis Stoica! Un internațional cu 7 selecții îi poate lua fața în cursa pentru Bundesliga Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ianis Stoica se află pe lista celor de la FC Köln, însă gruparea germană ia în calcul aducerea unui alt atacant în perioada de mercato din iarnă, care să se plieze mai bine pe nevoile echipei.

TAGS:
Ianis StoicaFC KolnEstrela Amadora
Din articol

Formația pregătită de René Wagner traversează o perioadă complicată din punct de vedere ofensiv. În ultima etapă, Köln a pierdut în deplasare cu Eintracht Frankfurt, scor 0-1, acesta fiind primul meci din actualul sezon în care echipa nu a reușit să marcheze și al 13-lea duel oficial cu antrenorul de 38 de ani pe bancă. De asemenea, gruparea germană a ajuns la 16 partide consecutive fără victorie pe teren străin.

Problemele din atac sunt amplificate de accidentările lui Thijs Dallinga, care a suferit o ruptură de ligamente încrucișate și riscă să rateze restul sezonului, și Ragnar Ache, indisponibil din cauza unei rupturi musculare. În acest context, presiunea în ofensivă a căzut pe umerii tânărului internațional Said El Mala, care a avut o singură ocazie importantă în partida de la Frankfurt.

  • Ianis stoica
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

De ce ezită nemții în privința lui Ianis Stoica

Pe lângă absențele din compartimentul ofensiv, Köln nu se poate baza nici pe mijlocașul Ellyes Skhiri, care este accidentat, dar speră să revină în a doua jumătate a stagiunii. Directorul sportiv al clubului, Thomas Kessler, a confirmat că este în căutarea de soluții pentru întărirea lotului în iarnă.

„Bineînțeles că este supărător că Thijs lipsește, de asemenea că Ellyes lipsește pentru moment. Prospectăm acum piața, aceasta este sarcina noastră”, a transmis oficialul, potrivit presei din Germania.

Decizia de a transfera un atacant în iarnă a fost deja luată, potrivit publicației „Geissblog”, iar numele lui Ianis Stoica a fost vehiculat ca o țintă pentru FC Köln. Jucătorul în vârstă de 23 de ani evoluează în prima ligă din Portugalia, la Estrela Amadora, club printre ai cărui investitori se numără campionii mondiali Thomas Müller și Mats Hummels.

Deși Ianis Stoica a reușit patru goluri și două pase decisive în primele opt etape, fiind monitorizat și de alte cluburi din Germania și Belgia, inclusiv de RSC Anderlecht, profilul său nu corespunde în totalitate cerințelor de la Köln. Cu o înălțime de 1,80 metri, Stoica a dat randament în ultima perioadă mai ales ca extremă stânga, nefiind un vârf clasic de careu, așa cum caută gruparea din Bundesliga.

În schimb, o variantă care se potrivește tiparului căutat de nemți este Lukas Nmecha, fotbalist cu șapte prezențe în naționala Germaniei. Potrivit publicației „Bild”, atacantul se află pe lista de opțiuni a celor de la FC Köln.

Nmecha mai are contract doar până la finalul sezonului cu Leeds United, echipă pentru care a evoluat în actuala stagiune doar din postura de rezervă. În sezonul precedent, acesta a marcat șase goluri în Premier League, iar cota sa de piață a urcat la zece milioane de euro. Potrivit portalului englez „Teamtalk”, fostul jucător de la Wolfsburg, care are în palmares 16 goluri în 69 de meciuri în Bundesliga, și-a pus deja impresarii să testeze piața, mai multe cluburi din Germania, printre care și Köln, manifestându-și interesul pentru serviciile sale.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Pensionarii din Croația își cedează locuințele pentru hrană și îngrijire. Peste 7.700 de contracte încheiate într-un an
Pensionarii din Croația își cedează locuințele pentru hrană și îngrijire. Peste 7.700 de contracte încheiate într-un an
ARTICOLE PE SUBIECT
Mihai Stoica a exclus transferul vedetei Superligii la FCSB, iar reacția a venit imediat: „Vulpea când nu ajunge la struguri...”
Mihai Stoica a exclus transferul vedetei Superligii la FCSB, iar reacția a venit imediat: „Vulpea când nu ajunge la struguri...”
Nemții au dat verdictul! Cum a fost descris Ianis Stoica în presa din Germania, după interesul din Bundesliga
Nemții au dat verdictul! Cum a fost descris Ianis Stoica în presa din Germania, după interesul din Bundesliga
MM Stoica a rămas mască! Laurențiu Reghecampf, antrenamente spartane la FCSB: „N-am văzut în viața mea așa ceva! Nu mai știa cum îl cheamă”
MM Stoica a rămas mască! Laurențiu Reghecampf, antrenamente spartane la FCSB: „N-am văzut în viața mea așa ceva! Nu mai știa cum îl cheamă”
ULTIMELE STIRI
Gol după gol pentru atacantul român de la Sampdoria! A marcat din nou și se bate la titlu
Gol după gol pentru atacantul român de la Sampdoria! A marcat din nou și se bate la titlu
Angers - Marseille 2-5, pe VOYO! Alte trei meciuri din Ligue 1 s-au jucat azi. Urmează Lyon - Nice, de la 21:45
Angers - Marseille 2-5, pe VOYO! Alte trei meciuri din Ligue 1 s-au jucat azi. Urmează Lyon - Nice, de la 21:45
Nottingham Forest - Arsenal 0-1! „Tunarii” au urcat pe locul #2 în Premier League
Nottingham Forest - Arsenal 0-1! „Tunarii” au urcat pe locul #2 în Premier League
„La mila atacanților!”. Radu Drăgușin, făcut praf de italieni după ultimul meci din Serie A
„La mila atacanților!”. Radu Drăgușin, făcut praf de italieni după ultimul meci din Serie A
UTA - CFR Cluj 1-0, pe Sport.ro | Înfrângere pentru Marius Șumudică! El Sawy păstrează punctele la Arad
UTA - CFR Cluj 1-0, pe Sport.ro | Înfrângere pentru Marius Șumudică! El Sawy păstrează punctele la Arad
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ce au scris turcii despre Ianis Hagi după 0-3 cu Fenerbahce și reacția antrenorului de la Alanyaspor

Ce au scris turcii despre Ianis Hagi după 0-3 cu Fenerbahce și reacția antrenorului de la Alanyaspor

Nota lui Ianis Hagi după ce a jucat în Fenerbahce - Alanyaspor

Nota lui Ianis Hagi după ce a jucat în Fenerbahce - Alanyaspor

FCSB, revenire de senzație! Fotbalistul de 650.000 de euro s-a întors

FCSB, revenire de senzație! Fotbalistul de 650.000 de euro s-a întors

Octavian Popescu, MVP în meciul care l-ar putea demite pe Elias Charalambous

Octavian Popescu, MVP în meciul care l-ar putea demite pe Elias Charalambous

Confirmă negocierile cu Nicolae Stanciu: "Sunt șanse să vină! Aici ar fi un jucător important"

Confirmă negocierile cu Nicolae Stanciu: "Sunt șanse să vină! Aici ar fi un jucător important"

120.000.000 de € pentru Barcelona din partea unui gigant din Premier League!

120.000.000 de € pentru Barcelona din partea unui gigant din Premier League!



Recomandarile redactiei
Nottingham Forest - Arsenal 0-1! „Tunarii” au urcat pe locul #2 în Premier League
Nottingham Forest - Arsenal 0-1! „Tunarii” au urcat pe locul #2 în Premier League
Scene greu de crezut cu Elias Charalambous la FCSB, dezvăluite de Marcel Pușcaș: „Nu-l primeau cu ei la masă”
Scene greu de crezut cu Elias Charalambous la FCSB, dezvăluite de Marcel Pușcaș: „Nu-l primeau cu ei la masă”
La înălțime! Nota lui Ionuț Radu după Celta Vigo - Alaves
La înălțime! Nota lui Ionuț Radu după Celta Vigo - Alaves
Fostul conducător din Giulești s-a convins: „Unul dintre cei mai creativi jucători din fotbalul nostru”
Fostul conducător din Giulești s-a convins: „Unul dintre cei mai creativi jucători din fotbalul nostru”
UTA - CFR Cluj 1-0, pe Sport.ro | Înfrângere pentru Marius Șumudică! El Sawy păstrează punctele la Arad
UTA - CFR Cluj 1-0, pe Sport.ro | Înfrângere pentru Marius Șumudică! El Sawy păstrează punctele la Arad
Alte subiecte de interes
Helmut Duckadam a depistat o problemă majoră în fotbalul românesc: "Din păcate!"
Helmut Duckadam a depistat o problemă majoră în fotbalul românesc: "Din păcate!"
Ianis Stoica nu s-a ferit de cuvinte după eliminarea din Cupa României: "Fiecare decide ce vrea"
Ianis Stoica nu s-a ferit de cuvinte după eliminarea din Cupa României: "Fiecare decide ce vrea"
Amendă record! Clubul care este obligat să plătească aproape 600.000 de euro pentru show-ul pirotehnic dintr-un derby
Amendă record! Clubul care este obligat să plătească aproape 600.000 de euro pentru show-ul pirotehnic dintr-un derby
Play-off-ul Conference League: toate rezultatele și echipele calificate în grupe. Nume grele în Divizia C a Europei!
Play-off-ul Conference League: toate rezultatele și echipele calificate în grupe. Nume grele în Divizia C a Europei!
Ianis Stoica, meci nebun în Portugalia: final spectaculos de an pentru fostul jucător al FCSB-ului
Ianis Stoica, meci nebun în Portugalia: final spectaculos de an pentru fostul jucător al FCSB-ului
Ianis Stoica, titular cu invincibila FC Porto! Cum s-a descurcat românul și pe ce post retras a fost folosit
Ianis Stoica, titular cu invincibila FC Porto! Cum s-a descurcat românul și pe ce post retras a fost folosit
CITESTE SI
Un polonez a găsit în Himalaya una dintre cele mai scumpe ciuperci din lume. Un kilogram poate costa peste 100.000 de dolari

stirileprotv Un polonez a găsit în Himalaya una dintre cele mai scumpe ciuperci din lume. Un kilogram poate costa peste 100.000 de dolari

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Un bărbat a împrumutat cu camătă 36.000 de euro, însă când a primit înapoi 150.000 de euro, a cerut încă 160.000 de euro

stirileprotv Un bărbat a împrumutat cu camătă 36.000 de euro, însă când a primit înapoi 150.000 de euro, a cerut încă 160.000 de euro

Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

stirileprotv Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!