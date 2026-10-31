Ce au scris italienii după ce Interul lui Chivu a fost zdrobit de rivala AC Milan

Ce au scris italienii după ce Interul lui Chivu a fost zdrobit de rivala AC Milan

Italienii nu l-au menajat pe Cristi Chivu după AC Milan - Inter 3-1: „Cel mai prost film de groază”. Notele românului

Italienii nu l-au menajat pe Cristi Chivu după AC Milan - Inter 3-1: „Cel mai prost film de groază”. Notele românului

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Inter a cedat în fața rivalei din oraș în etapa a 10-a din campionatul italian. Gazdele aveau 2-0 încă din minutul 10, după golurile lui Pulisic și Rabiot. Ulterior, pentru echipa lui Cristi Chivu a punctat Bastoni, tabela avea să arate 3-1 pentru AC Milan la final, Moreira punctând superb din lovitură liberă.

Cristi Chivu a ratat șansa să doboare recordul lui Hansi Flick

În urma rezultatului de sâmbătă, 31 octombrie, Inter a picat pe locul secund în Serie A. Nerazzurri au un bilanț bun în primele 10 runde: 8 victorii, o remiză și o înfrângere.

În condițiile în care Barcelona a pierdut pe teren propriu cu Real Madrid, Cristi Chivu a fost aproape de a doborî recordul stabilit de Hansi Flick în debutul acestui sezon.

Mai exact, catalanii, până la eșecul din El Clasico, aveau 9 partide fără înfrângere în La Liga. În cele mai importante campionate de pe continent rămăseseră 6 echipe fără eșec în startul sezonului: Inter, Lazio, AC Milan, AS Roma, Bayern și Dortmund. Din nefericire, formația românului a cedat prima.

În cazul în care Inter nu pierdea în Derby della Madonnina, Cristi Chivu ar fi fost peste Hansi Flick la această statistică. Din nefericire pentru susținătorii nerazzurrilor, AC Milan a fost mai puternică și a plecat astfel cu toate punctele din duelul de pe San Siro.