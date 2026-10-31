„Rossonerii” au tranșat partida încă din prima repriză, când au marcat de trei ori și au obținut a patra victorie consecutivă în Derby della Madonnina.

Diego Moreira a fost omul primei reprize. Portughezul i-a oferit pasa decisivă lui Christian Pulisic, care a deschis scorul încă din minutul 4. Șase minute mai târziu, Moreira l-a servit și pe Adrien Rabiot, iar francezul a dus scorul la 2-0.

Inter a revenit în joc prin Alessandro Bastoni, autorul golului din minutul 22, însă AC Milan a refăcut diferența de două goluri înainte de pauză. În minutul 43, Moreira a înscris pentru 3-1, scor care avea să rămână neschimbat până la final.

Cum au reacționat italienii după victoria lui AC Milan

FCInterNews, site dedicat formației nerazzurre, a titrat: „Finale: Finisce qui, questo è un tonfo che fa male” („Final: S-a terminat, aceasta este o lovitură care doare”).

Publicația a continuat: „Inter pierde pentru prima dată în campionat, iar Milan câștigă al patrulea derby consecutiv, după 3-1 cu nerazzurrii!”.

InterNews24 a rezumat succesul printr-un titlu scurt: „Rossonerii câștigă derby-ul de Halloween”.

De cealaltă parte, MilanNews.it a celebrat victoria prin mesajul: „S-a terminat! Milanul rămâne roșu!”.

Gazzetta dello Sport a pus accentul pe evoluția lui Moreira: „Derby-ul a fost despre Moreira: două pase decisive și un gol superb din lovitură liberă. Milan strălucește și învinge un Inter fără vlagă”.