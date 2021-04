BREAKING NEWS | E oficial: Schalke, retrogradata din Bundesliga dupa ultima etapa! Cum arata clasamentul 

Schalke 04 este primul club retrogradat din Bundesliga in acest sezon.

Dupa un an 2020 dezastros, Schalke a cazut astazi in Bundesliga 2. Infrangerea de astazi, cu Armina Bielefeld, scor 1-0, a rezolvat toate calculele matematice.

Cu 4 etape inainte de final, Schalke are 13 puncte, iar Hertha Berlin, ocupanta locului de baraj, are 26. Astfel, Schalke ar mai putea recupera doar 12 din cele 13 puncte lipsa, prea putin pentru a se salva.

In urma cu 4 sezoane, Schalke incheia un sezon fantastic pe locul secund, la distanta mare insa de liderul Bayern Munchen, si se califica in Champions League. In 2011, Schalke ajungea pana in semifinalele Champions League, acolo unde era eliminata de Manchester United.

Full time in Bielefeld. It's official: We will be playing in the 2. Bundesliga next season. Gutted. pic.twitter.com/czgzx1H0Ul — FC Schalke 04 (@s04_en) April 20, 2021