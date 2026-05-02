Ofertă oficială a lui AC Milan pentru un star de la Bayern Munchen! Pe cine vrea Massimiliano Allegri

AC Milan a lansat o ofertă concretă pentru mijlocașul Leon Goretzka, pregătit să se despartă liber de contract de Bayern Munchen în această vară.

Potrivit publicației Corriere dello Sport, formația italiană a făcut prima mutare serioasă pe piața transferurilor pentru a-și întări linia mediană în vederea sezonului următor. Internaționalul german a primit pe masă un angajament valabil pe următoarele trei stagiuni, cu un salariu anual de aproximativ 5 milioane de euro, sumă la care se pot adăuga și diverse bonusuri.

Oficialii milanezi au acționat rapid, prezentând primii o propunere clar structurată pentru a obține un avantaj la negocieri în fața rivalelor. Dincolo de detaliile financiare, oferta rossonerilor are o greutate importantă din punct de vedere sportiv. Clubul îi garantează fotbalistului un rol esențial la mijlocul terenului și o prezență constantă în primul „11”, atât pe plan intern, cât și în meciurile din Liga Campionilor.

Strategia pregătită de Massimiliano Allegri

Pe San Siro, planificarea transferurilor este coordonată de Giorgio Furlani și Igli Tare, în strânsă colaborare cu antrenorul Massimiliano Allegri. Tehnicianul s-a implicat activ în orientarea lotului pentru stagiunea viitoare și le-a trasat o direcție clară șefilor de la echipă.

„Deși dezvoltarea tinerilor rămâne parte a proiectului, echipa trebuie să includă și câțiva jucători cu experiență și nivel înalt pentru a concura la vârf”, a transmis Allegri conducerii milaneze.

Astfel, Leon Goretzka a devenit principala țint în cadrul noii strategii. În paralel, clubul evaluează și alte opțiuni pentru zona centrală, precum Ismael Kone de la Sassuolo, anticipând în același timp posibile plecări din actuala linie de mijloc a echipei.

