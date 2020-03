In plina criza de coronavirus, Real Madrid si Barcelona se dueleaza pentru un star de la Bayern! Pe cine vor gigantii din Spania sa aduca in vara

Cele doua cluburi au pus ochii pe un super jucator.

Real Madrid si Barcelona au intrat in cursa pentru David Alaba, fundasul lui Bayern Munchen, anunta sportbild. Fotbalistul mai e dorit si de Chelsea.

Jucatorul de 27 ani va intra in aceasta vara in ultimul an de contract cu "bavarezii" si inca nu a ajuns la o intelegere cu formatia din Bundesliga. Alaba a fost jucator de baza pentru Bayern in acest sezon, dar conform sursei citate, acesta vrea o noua provocare, dupa 11 sezoane la germani.

Real Madrid si Barcelona vor sa aduca pe cineva cu experienta in vara, iar Alaba ar putea fi transferat in schimbul a 40 de milioane de euro, datorita situatiei sale contractuale. Jucatorul poate evolua atat pe postul de fundas stanga, cat si pe cel de mijlocas central.